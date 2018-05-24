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Суд заборонив Трампу банити критиків у Twitter

Четвер, 24 травня 2018, 03:02

Федеральний суд в Нью-Йорку ухвалив, що президент США не має права блокувати користувачів Twitter, оскільки це порушує їх право на свободу слова відповідно до Першої поправки до Конституції США.

Про це пише Reuters.

Суддя погодилася з думкою позивачів про те, що дискусії, які виникають з твітів Трампа, слід розглядати як громадський форум і відхилила аргумент адвокатів з Міністерства юстиції про те, що Перша поправка також дає Трампу право блокувати людей, з якими він не хоче взаємодіяти.

"Хоча ми повинні визнавати і бути делікатними щодо особистих прав президента, що відповідають Першій поправці, він не може здійснювати ці права таким чином, який порушує відповідні права Першої поправки тих, хто критикує його", - сказала суддя Наомі Бухвальд.

Вона додала, що Трамп може "глушити", а не блокувати користувачів, виключаючи їх твіти зі своєї стрічки, але дозволяючи їм відповідати на його твіти, не порушуючи їх права на свободу слова.

Таке рішення суд виніс за позовом Колумбійського університету і декількох користувачів Twitter, поданим в липні.

Позивачі заявили, що, блокуючи користувачів за їх погляди, Трамп виключив їх з обговорення на відкритому форумі, порушивши Першу поправку.

Згідно з повідомленнями в ЗМІ, серед тих, кого Трамп заблокував - романісти Стівен Кінг і Енн Райс, комік Розі О'Доннелл, модель Кріссі Тейге, актриса Марина Сіртіс і політичний комітет військових ветеранів VoteVets.org.

Серед позивачів в судовому процесі: професор соціології в Університеті штату Меріленд Філіп Коен, Холлі Фігероа, описана в скарзі як "політичний організатор і автор пісень в штаті Вашингтон", і Брендон Нілі - поліцейський з Техасу.

Трамп був активним користувачем Twitter ще до того, як був обраний президентом США в 2016 році і відтоді зробив його невід'ємною і суперечливою частиною свого президентства.

Повідомляється, що помічники Трампа намагалися "приборкати" його активність в соцмережі, але він безперешкодно продовжує використовувати її, в основному, для політичних заяв і критики опонентів, ЗМІ, а також розслідування ФБР про його можливі зв'язки з РФ.

Теми: ТрампсоцмережіСША
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