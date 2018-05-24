Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд запретил Трампу банить критиков в Twitter

Четверг, 24 мая 2018, 03:02

Федеральный суд в Нью-Йорке постановил, что президент США не имеет права блокировать пользователей Twitter, поскольку это нарушает их право на свободу слова в соответствии с Первой поправкой к Конституции США.

Об этом пишет Reuters.

Судья согласилась с мнением истцов о том, что дискуссии, возникающие из твитов Трампа, следует рассматривать как общественный форум и отклонила аргумент адвокатов из Министерства юстиции о том, что Первая поправка также дает Трампу право блокировать людей, с которыми он не хочет взаимодействовать.

"Хотя мы должны признавать и быть деликатными касательно личных прав президента, соотвествующих Первой поправке, он не может осуществлять эти права таким образом, который нарушает соответствующие права Первой поправки тех, кто критикует его", - сказала судья Наоми Бухвальд.

Она добавила, что Трамп может "глушить", а не блокировать пользователей, исключая их твиты из своей ленты, но позволяя им отвечать на его твиты,  не нарушая их права на свободу слова.

Такое решение вынес суд по иску Колумбийского университета и нескольких пользователей Twitter, поданному в июле.

Истцы заявили, что, блокируя пользователей за их взгляды, Трамп исключил их из обсуждения на открытом форуме, нарушив Первую поправку.

Согласно сообщениям в СМИ, среди тех, кого Трамп заблокировал - романисты Стивен Кинг и Энн Райс, комик Рози О'Доннелл, модель Крисси Тейген, актриса Марина Сиртис и политический комитет военных ветеранов VoteVets.org.

К истцам в судебном процессе относятся профессор социологии в Университете штата Мэриленд Филипп Коэн, Холли Фигероа, описанная в жалобе как "политический организатор и автор песен в штате Вашингтон", и Брэндон Нили - полицейский из Техаса.

Трамп был активным пользователем Twitter еще до того, как был избран президентом США в 2016 году и с тех пор сделал его неотъемлимой и противоречивой частью своего президентства.

Сообщается, что помощники Трампа пытались "обуздать" его активность в соцсети, но он беспрепятственно продолжает использовать ее, в основном, для политических заявлений и критики оппонентов, СМИ, а также расследования ФБР о его возможных связях с РФ.

Темы: ТрампсоцсетиСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: