Суд запретил Трампу банить критиков в Twitter

Федеральный суд в Нью-Йорке постановил, что президент США не имеет права блокировать пользователей Twitter, поскольку это нарушает их право на свободу слова в соответствии с Первой поправкой к Конституции США.

Об этом пишет Reuters.

Судья согласилась с мнением истцов о том, что дискуссии, возникающие из твитов Трампа, следует рассматривать как общественный форум и отклонила аргумент адвокатов из Министерства юстиции о том, что Первая поправка также дает Трампу право блокировать людей, с которыми он не хочет взаимодействовать.

"Хотя мы должны признавать и быть деликатными касательно личных прав президента, соотвествующих Первой поправке, он не может осуществлять эти права таким образом, который нарушает соответствующие права Первой поправки тех, кто критикует его", - сказала судья Наоми Бухвальд.

Она добавила, что Трамп может "глушить", а не блокировать пользователей, исключая их твиты из своей ленты, но позволяя им отвечать на его твиты, не нарушая их права на свободу слова.

Такое решение вынес суд по иску Колумбийского университета и нескольких пользователей Twitter, поданному в июле.

Истцы заявили, что, блокируя пользователей за их взгляды, Трамп исключил их из обсуждения на открытом форуме, нарушив Первую поправку.

Согласно сообщениям в СМИ, среди тех, кого Трамп заблокировал - романисты Стивен Кинг и Энн Райс, комик Рози О'Доннелл, модель Крисси Тейген, актриса Марина Сиртис и политический комитет военных ветеранов VoteVets.org.

К истцам в судебном процессе относятся профессор социологии в Университете штата Мэриленд Филипп Коэн, Холли Фигероа, описанная в жалобе как "политический организатор и автор песен в штате Вашингтон", и Брэндон Нили - полицейский из Техаса.

Трамп был активным пользователем Twitter еще до того, как был избран президентом США в 2016 году и с тех пор сделал его неотъемлимой и противоречивой частью своего президентства.

Сообщается, что помощники Трампа пытались "обуздать" его активность в соцсети, но он беспрепятственно продолжает использовать ее, в основном, для политических заявлений и критики оппонентов, СМИ, а также расследования ФБР о его возможных связях с РФ.