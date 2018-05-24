У Багдаді від підриву терориста-смертника загинуло 4 людини

Щонайменше 4 людини загинули в результаті теракту у столиці Іраку.

Про це з посиланням на іракські спецслужби повідомляє Reuters.

Атаку вчинено в районі Шула, на північному заході Багдаду, що переважно населений шиїтами. За даними спецслужб в результаті підриву терориста-смертника загинуло 4 особи і поранено 15.

На початку року повідомлялося, що кількість терактів у Багдаді суттєво знизилася, оскільки сили безпеки країни звільнили майже всю територію, яку раніше окупували угрупування "Ісламської держави".