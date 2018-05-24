В Багдаде от подрыва террориста-смертника погибли 4 человека
Четверг, 24 мая 2018, 03:38
По меньшей мере 4 человека погибли в результате теракта в столице Ирака.
Об этом со ссылкой на иракские спецслужбы сообщает Reuters.
Атака совершена в районе Шула на северо-западе Багдада, преимущественно населенном шиитами. По данным спецслужб в результате подрыва террориста-смертника погибли 4 человека и ранены 15.
В начале года сообщалось, что количество терактов в Багдаде существенно снизилось, поскольку силы безопасности страны освободили почти всю территорию, которую ранее оккупировали группировки "Исламского государства".