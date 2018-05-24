Грузія виступила в ЄСПЛ зі звинуваченнями РФ в загибелі мирних жителів у 2008 році

Росія несе відповідальність за загибель сотень мирних жителів під час збройного конфлікту в серпні 2008 року.

Про це заявила грузинська сторона в ході слухань в ЄСПЛ, пише DW.com.

Тбілісі назвав Москву відповідальною за смерть сотень мирних жителів під час російсько-грузинського військового конфлікту 2008 року.

"Росія була далека від того, щоб виступати в якості нейтральної сторони конфлікту", - підкреслив адвокат Бен Еммерсон, який представляв Грузію на усних слуханнях у Великій палаті Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), що пройшли в середу, 23 травня.

Грузинська сторона стверджує, що російські війська і влада Південної Осетії за підтримки РФ атакували мирних жителів Грузії.

У той же час представники Росії в ході слухань назвали безпідставними ці звинувачення.

"Російські військовослужбовці лише захищали цивільне населення Південної Осетії від нападу грузинських військ", - заявили в Мін'юсті РФ.

В ході нинішнього засідання ЄСПЛ заслухав позиції обох сторін конфлікту. Рішення суду буде оголошено пізніше.

За інформацією міжнародних спостерігачів, під час військових дій на території Грузії в серпні 2008 року з обох сторін загинули близько 850 осіб - військовослужбовці і мирні громадяни.

Грузинські правозахисники неодноразово направляли в ЄСПЛ позови проти Росії, пов'язані з порушенням прав людини під час військового конфлікту в серпні 2008 року.