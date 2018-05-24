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Грузия выступила в ЕСПЧ с обвинениями РФ в гибели мирных жителей в 2008 году

Четверг, 24 мая 2018, 04:26

Россия несет ответственность за гибель сотен мирных жителей во время вооруженного конфликта в августе 2008 года.

Об этом заявила грузинская сторона в ходе слушаний в ЕСПЧ, пишет DW.com.

Тбилиси назвал Москву ответственной за смерть сотен мирных жителей во время российско-грузинского военного конфликта 2008 года.

"Россия была далека от того, чтобы выступать в качестве нейтральной стороны конфликта", - подчеркнул адвокат Бен Эммерсон, представлявший Грузию на устных слушаниях в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), прошедших в среду, 23 мая.

Грузинская сторона утверждает, что российские войска и власти Южной Осетии при поддержке РФ атаковали мирных жителей Грузии.

В то же время представители России в ходе слушаний назвали беспочвенными эти обвинения.

"Российские военнослужащие лишь защищали гражданское население Южной Осетии от нападения грузинских войск", - заявили в Минюсте РФ.

В ходе нынешнего заседания ЕСПЧ заслушал позиции обеих сторон конфликта. Решение суда будет объявлено позже.

По информации международных наблюдателей, во время военных действий на территории Грузии в августе 2008 года с обеих сторон погибли около 850 человек - военнослужащие и мирные граждане.

Грузинские правозащитники неоднократно направляли в ЕСПЧ иски против России, связанные с нарушением прав человека во время военного конфликта на Кавказе в августе 2008 года. 

Темы: ГрузияРосcиясудправа человека
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