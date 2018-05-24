Іран висунув Європі умови для збереження ядерної угоди

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висунув сім умов, дотримання яких дозволить зберегти прихильність Тегерана до ядерної угоди.

Про це, посилаючись на агентство Reuters, пише DW.com.

За словами Хаменеї, Європа повинна гарантувати, що Іран зможе як і раніше продавати нафту. У разі якщо США завдадуть шкоди збуту іранської нафти, європейські держави повинні відшкодувати збитки.

Крім того, іранський лідер зажадав від європейських банків гарантій продовження торгового співробітництва. Крім іншого, Європа повинна прийняти резолюцію, яка засудить США за порушення резолюції 2231, в якій підтримується ядерна угода з Іраном.

Аятолла Алі Хаменеї підкреслив, що Іран не має наміру починати конфлікт з Німеччиною, Францією і Великою Британією, однак країни ЄС повинні довести, що вони працюють над ядерною угодою.

"Якщо європейці не зважаться відповісти на наші вимоги, то Іран залишає за собою право відновити ядерну діяльність", - заявив іранський лідер.

Напередодні державний секретар США Майк Помпео пригрозив запровадити найсильніші в історії санкції проти Ірану, якщо його уряд не змінить курс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном. Згодом США розширили персональні санкції проти Ірану, зокрема запровадивши санкції проти голови центробанку країни.

Президент Ірану Хасан Рухані пригрозив відновити збагачення урану у більших, ніж до цього, масштабах, якщо ядерна угода провалиться.

У 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій з боку країн-підписантів угоди.