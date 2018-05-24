Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Иран выдвинул Европе условия для сохранения ядерной сделки

Четверг, 24 мая 2018, 07:24

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выдвинул семь условий, соблюдение которых позволит сохранить приверженность Тегерана ядерной сделке.

Об этом, ссылаясь на агентство Reuters, пишет DW.com.

По словам Хаменеи, Европа должна гарантировать, что Иран сможет по-прежнему продавать нефть. В случае если США нанесут ущерб сбыту иранской нефти, европейские государства должны его возместить.

Кроме того, иранский лидер потребовал от европейских банков гарантий продолжения торгового сотрудничества. Помимо прочего, Европа должна принять резолюцию, которая осудит США за нарушение резолюции 2231, в которой поддерживается ядерная сделка с Ираном.

Аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что Иран не намерен затевать конфликт с Германией, Францией и Великобританией, однако страны ЕС должны доказать, что они работают над ядерным соглашением.

"Если европейцы не решатся ответить на наши требования, то Иран оставляет за собой право возобновить ядерную деятельность", - заявил иранский лидер. 

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил ввести сильнейшие в истории санкции против Ирана, если его правительство не изменит курс.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. Впоследствии США расширили персональные санкции против Ирана, в частности введя санкции против главы центробанка страны.

Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил возобновить обогащение урана в больших, чем до этого, масштабах, если ядерная сделка провалится.

В 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций со стороны стран-подписантов соглашения.

Темы: ИранЕССШАядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Иран
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН
Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном – The Guardian
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: