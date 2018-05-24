Иран выдвинул Европе условия для сохранения ядерной сделки

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выдвинул семь условий, соблюдение которых позволит сохранить приверженность Тегерана ядерной сделке.

Об этом, ссылаясь на агентство Reuters, пишет DW.com.

По словам Хаменеи, Европа должна гарантировать, что Иран сможет по-прежнему продавать нефть. В случае если США нанесут ущерб сбыту иранской нефти, европейские государства должны его возместить.

Кроме того, иранский лидер потребовал от европейских банков гарантий продолжения торгового сотрудничества. Помимо прочего, Европа должна принять резолюцию, которая осудит США за нарушение резолюции 2231, в которой поддерживается ядерная сделка с Ираном.

Аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что Иран не намерен затевать конфликт с Германией, Францией и Великобританией, однако страны ЕС должны доказать, что они работают над ядерным соглашением.

"Если европейцы не решатся ответить на наши требования, то Иран оставляет за собой право возобновить ядерную деятельность", - заявил иранский лидер.

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил ввести сильнейшие в истории санкции против Ирана, если его правительство не изменит курс.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. Впоследствии США расширили персональные санкции против Ирана, в частности введя санкции против главы центробанка страны.

Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил возобновить обогащение урана в больших, чем до этого, масштабах, если ядерная сделка провалится.

В 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций со стороны стран-подписантов соглашения.