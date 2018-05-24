Під Зайцевим загинув молодий снайпер

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Четвер, 24 травня 2018, 08:32

На Донбасі, поблизу селища Зайцеве, загинув 22-річний молодший сержант Богдан Коломієць.

Як повідомляє фонд "Повернись живим" у Facebook, він був командиром 2-го відділення снайперів взводу снайперів 24-ї бригади.

Дату та обставини смерті в повідомленні не уточнюють.

"Хлопець народився та виріс у селі Лука-Мелешківська Вінницької області, навчався в технологічному університеті у Вінниці", – зазначає фонд.

У Богдана залишились батьки, сестра та дідусь із бабусею.

Теми: Донбас бойові дії армія
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