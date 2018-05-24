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Под Зайцевым погиб молодой снайпер

Четверг, 24 мая 2018, 08:32

На Донбассе, вблизи поселка Зайцево, погиб 22-летний младший сержант Богдан Коломиец.

Как сообщает фонд "Повернись живим" в Facebook, он был командиром 2-го отделения снайперов взвода снайперов 24-й бригады.

Дату и обстоятельства смерти в сообщении не уточняют.



"Парень родился и вырос в селе Лука-Мелешковская Винницкой области, учился в технологическом университете в Виннице", – отмечает фонд.

У Богдана остались родители, сестра и дедушка с бабушкой.

Темы: Донбассбоевые действияармия
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