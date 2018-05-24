Ломаченко відмовився від одного зі своїх чемпіонських поясів

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Четвер, 24 травня 2018, 09:39

Володар титулу чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко відмовився від чемпіонського пояса WBO в другій напівлегкій вазі.

Про це повідомляє boxingscene.com.

Ломаченко залишиться в легкій вазі, де продовжить виступи, інформує видання.

Нагадаємо, що в у першому ж бою у легкій вазі Ломаченко завоював титул WBA, нокаутувавши Хорхе Лінареса у десятому раунді.

Зазначимо, що Ломаченко виграв титул WBO в другій напівлегкій вазі у червні 2016 року, здолавши Романа Мартінеса.

Очікується, що свій наступний бій у легкій вазі Ломаченко може провести 25 серпня.

Одним із можливих суперників на цей бій є чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Рей Белтран.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: спорт
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