Ломаченко отказался от одного из своих чемпионских поясов

Обладатель титула чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко отказался от чемпионского пояса WBO во втором полулегком весе.



Об этом сообщает boxingscene.com.

Ломаченко останется в легком весе, где продолжит выступления, информирует издание.



Напомним, что в первом же бою в легком весе Ломаченко завоевал титул WBA, нокаутировав Хорхе Линареса в десятом раунде.



Ломаченко выиграл титул WBO во втором полулегком весе в июне 2016 года, преодолев Романа Мартинеса.



Ожидается, что свой следующий бой в легком весе Ломаченко может провести 25 августа.



Одним из возможных соперников на этот бой является чемпион мира по версии WBO в легком весе Рэй Белтран.