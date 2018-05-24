Ломаченко отказался от одного из своих чемпионских поясов

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Четверг, 24 мая 2018, 09:39

Обладатель титула чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко отказался от чемпионского пояса WBO во втором полулегком весе.

Об этом сообщает boxingscene.com.

Ломаченко останется в легком весе, где продолжит выступления, информирует издание.

Напомним, что в первом же бою в легком весе Ломаченко завоевал титул WBA, нокаутировав Хорхе Линареса в десятом раунде.

Ломаченко выиграл титул WBO во втором полулегком весе в июне 2016 года, преодолев Романа Мартинеса.

Ожидается, что свой следующий бой в легком весе Ломаченко может провести 25 августа.

Одним из возможных соперников на этот бой является чемпион мира по версии WBO в легком весе Рэй Белтран.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: спорт
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