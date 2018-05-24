Ломаченко отказался от одного из своих чемпионских поясов
Обладатель титула чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко отказался от чемпионского пояса WBO во втором полулегком весе.
Об этом сообщает boxingscene.com.
Ломаченко останется в легком весе, где продолжит выступления, информирует издание.
Напомним, что в первом же бою в легком весе Ломаченко завоевал титул WBA, нокаутировав Хорхе Линареса в десятом раунде.
Ломаченко выиграл титул WBO во втором полулегком весе в июне 2016 года, преодолев Романа Мартинеса.
Ожидается, что свой следующий бой в легком весе Ломаченко может провести 25 августа.
Одним из возможных соперников на этот бой является чемпион мира по версии WBO в легком весе Рэй Белтран.