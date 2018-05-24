Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ломаченко отказался от одного из своих чемпионских поясов

Четверг, 24 мая 2018, 09:39
Ломаченко отказался от одного из своих чемпионских поясов

Обладатель титула чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко отказался от чемпионского пояса WBO во втором полулегком весе.

Об этом сообщает boxingscene.com.

Ломаченко останется в легком весе, где продолжит выступления, информирует издание.

Напомним, что в первом же бою в легком весе Ломаченко завоевал титул WBA, нокаутировав Хорхе Линареса в десятом раунде.

Ломаченко выиграл титул WBO во втором полулегком весе в июне 2016 года, преодолев Романа Мартинеса.

Ожидается, что свой следующий бой в легком весе Ломаченко может провести 25 августа.

Одним из возможных соперников на этот бой является чемпион мира по версии WBO в легком весе Рэй Белтран.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
спорт
Впервые в истории украинская теннисистка Киченок выиграла миксттурнир Уимблдона
Свитолина покидает Уимблдон
МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: