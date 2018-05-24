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Помпео відвідував Донбас на посту голови ЦРУ

Четвер, 24 травня 2018, 10:02
Помпео відвідував Донбас на посту голови ЦРУ

Держсекретар США Майк Помпео відвідував Донбас на посту директора ЦРУ.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, відповідаючи на питання конгресмена Стіва Чебота на слуханнях комітету Палати представників Конгресу США з закордонних справ, повідомляє Голос Америки.

"Вторгнення Росії та її злочинна анексія частини України, Криму, занадто часто ігнорується рештою світу", - наголосив конгресмен Стів Чебот звертаючись до Майка Помпео.

"Якщо б ви будь-яким чином могли надати цьому питанню більшої ваги, я був би вам дуже вдячний", - додав він.

Відповідаючи конгресмену Помпео підтримав необхідність надати більшої ваги цьому питанню.

Помпео також згадав про свою подорож до України.

"Остання подорож, яку я здійснив в своїй попередній ролі до України, була на Донбас, де я побачив, з якими викликами стикається Україна та її народ. Це - дуже серйозна справа. Росіяни анексували одну п’яту частину їх країни. Ми ніколи не повинні забути, що це сталося", - заявив Помпео.

Європейська правда

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Теми: СШАДонбас
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