Помпео посещал Донбасс на посту главы ЦРУ

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Четверг, 24 мая 2018, 10:02

Госсекретарь США Майк Помпео посещал Донбасс на посту директора ЦРУ.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, отвечая на вопрос конгрессмена Стива Чебота на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, сообщает Голос Америки.

"Вторжение России и ее преступная аннексия части Украины, Крыма, слишком часто игнорируется остальным миром", - подчеркнул конгрессмен Стив Чебот обращаясь к Майку Помпео.

"Если бы вы каким-либо образом могли придать этому вопросу большего веса, я был бы вам очень благодарен", - добавил он.

Отвечая конгрессмену Помпео поддержал необходимость придать больше веса этому вопросу.

Помпео также вспомнил свою поездку в Украину.

"Последняя поездка, которую я совершил в своей предыдущей роли в Украину, была на Донбасс, где я увидел, с какими вызовами сталкивается Украина и ее народ. Это - очень серьезное дело. Россияне аннексировали одну пятую часть их страны. Мы никогда не должны забыть, что это произошло", - заявил Помпео.

Европейская правда 

Темы: США Донбасс
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