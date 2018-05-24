Погруддя Чорновола вкрали з садиби-музею на Черкащині

На подвір'ї садиби-музею В'ячеслава Чорновола у селі Вільховець Черкаської області зруйнували пам'ятник цьому громадському діячеві та викрали бронзове погруддя.

Це сталося в ніч на 23 травня, повідомив син В'ячеслава Максимовича Тарас Чорновіл у Facebook.

За його словами, погруддя "спиляли просто й безперешкодно, бо музей не охороняється".

Садиба-музей Чорновола Фото з відкритих джерел

Тарас Чорновіл зазначив: "Нема в Україні жодного музею В'ячеслава Чорновола. Київський меморіальний, саме як музей, а не кімнату зі стендами, знищено пару років назад. А музей у Вільховці – це лише меморіальна частина: вчительська хата, в якій жили батьки та провів дитинство й юність він сам".

"Усе те, що насправді потрібно для передання досвіду, розуміння з чого й як постала незалежна Україна, чому так циклічно повторюються її проблеми, мало б міститися в хоча б якійсь експозиції, в дослідницькій роботі, візуалізації особи та її праці. Так от, для незлічимих матеріалів, які ми могли б передати музею, є місце лише на кількох перекидних стендиках, які вдалося розмістити тільки в ґанку", – додав він.

"Купу разів писали ми в усі інстанції про необхідність зведення поруч невеликої споруди, де б можна було розмістити експозицію, проводити якісь заходи, розмістити працівників, сторожа, урешті-решт", – пожалівся Тарас Чорновіл.

Він нагадав, що до 80-річчя батька, яке відзначали 24 грудня 2017 року, родина Чорноволів приготувала цілий план заходів, зокрема і відновлення повноцінної роботи київського меморіального кабінету, але Верховна Рада цього не ухвалила

Голова Вільховецької сільської ради Тетяна Колосенко підтвердила виданню "Нова Доба", що близько 6 ранку 23 травня виявили зникнення погруддя Чорноволу.

"Напевно, це сталося вночі. Зранку мені людина зателефонувала, і сказала, що сталося: п’єдестал звалено, погруддя забрано. Я відразу звернулася до поліції", – сказала вона.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко відреагував: "Такі об'єкти, як Будинок-музей В'ячеслава Чорновола, треба брати під охорону".

Він закликав Національну поліцію швидко розслідувати викрадення погруддя В'ячеслава Чорновола.

Такі об'єкти, як Будинок-музей Вячеслава Чорновола, треба брати під охорону. Він у селі Вільхівець Звенигородського району і протягом року там багато відвідувачів. Але вандали дістались і туди - вкрали погруддя Чорновола. Звертаюся до Нацполіції щодо швидкого розслідування — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) May 24, 2018

В'ячеслав Чорновіл, якого вважали імовірним кандидатом у президенти України, загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі на шосе під Борисполем за нез'ясованих обставин.

Він був відомий як Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, а також як дисидент і політв’язень, публіцист і патріот.