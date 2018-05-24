Погруддя Чорновола вкрали з садиби-музею на Черкащині

На подвір'ї садиби-музею В'ячеслава Чорновола у селі Вільхівець Черкаської області зруйнували пам'ятник цьому громадському діячеві та викрали бронзове погруддя.

Це сталося в ніч на 23 травня, повідомив син В'ячеслава Максимовича Тарас Чорновіл у Facebook.

За його словами, погруддя "спиляли просто й безперешкодно, бо музей не охороняється".

Садиба-музей Чорновола Фото з відкритих джерел

Тарас Чорновіл зазначив: "Нема в Україні жодного музею В'ячеслава Чорновола. Київський меморіальний, саме як музей, а не кімнату зі стендами, знищено пару років назад. А музей у Вільхівці – це лише меморіальна частина: вчительська хата, в якій жили батьки та провів дитинство й юність він сам".

"Усе те, що насправді потрібно для передання досвіду, розуміння з чого й як постала незалежна Україна, чому так циклічно повторюються її проблеми, мало б міститися в хоча б якійсь експозиції, в дослідницькій роботі, візуалізації особи та її праці. Так от, для незлічимих матеріалів, які ми могли б передати музею, є місце лише на кількох перекидних стендиках, які вдалося розмістити тільки в ґанку", – додав він.

"Купу разів писали ми в усі інстанції про необхідність зведення поруч невеликої споруди, де б можна було розмістити експозицію, проводити якісь заходи, розмістити працівників, сторожа, урешті-решт", – пожалівся Тарас Чорновіл.

Він нагадав, що до 80-річчя батька, яке відзначали 24 грудня 2017 року, родина Чорноволів приготувала цілий план заходів, зокрема і відновлення повноцінної роботи київського меморіального кабінету, але Верховна Рада цього не ухвалила

Голова Вільховецької сільської ради Тетяна Колосенко підтвердила виданню "Нова Доба", що близько 6 ранку 23 травня виявили зникнення погруддя Чорноволу.

"Напевно, це сталося вночі. Зранку мені людина зателефонувала, і сказала, що сталося: п’єдестал звалено, погруддя забрано. Я відразу звернулася до поліції", – сказала вона.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко відреагував: "Такі об'єкти, як Будинок-музей В'ячеслава Чорновола, треба брати під охорону".

Він закликав Національну поліцію щодо швидкого розслідування на викрадення погруддя В'ячеслава Чорновола.