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Бюст Чорновола украли из усадьбы-музея на Черкащине

Четверг, 24 мая 2018, 10:15

Во дворе усадьбы-музея Вячеслава Черновола в селе Вильховец Черкасской области разрушили памятник этому общественному деятелю и похитили бронзовый бюст.

Это произошло в ночь на 23 мая, сообщил сын Вячеслава Максимовича Тарас Черновол в Facebook.

По его словам, бюст "спилили просто и беспрепятственно, потому что музей не охраняется".

Усадьба-музей Чорновола
Усадьба-музей Чорновола
Фото из открытых источников

Тарас Черновол отметил: "Нет в Украине ни одного музея Вячеслава Черновола. Киевский мемориальный, именно как музей, а не комнату со стендами, уничтожен несколько лет назад. А музей в Вильховце – это лишь мемориальная часть: учительская дом, в котором жили родители и провел детство и юность он сам".

"Все то, что на самом деле нужно для передачи опыта, понимания из чего и как появилась независимая Украина, почему так циклически повторяются ее проблемы, должно содержаться в хотя бы какой-то экспозиции, в исследовательской работе, визуализации лица и его труда. Так вот, для неисчислимых материалов, которые мы могли бы передать музею, есть место лишь на нескольких перекидных стендиках, которые удалось разместить только у крыльца", – добавил он.

"Кучу раз писали мы во все инстанции о необходимости возведения рядом небольшого сооружения, где бы можно было разместить экспозицию, проводить какие-то мероприятия, разместить работников, сторожа, наконец", – пожаловался Тарас Черновол.

Он напомнил, что к 80-летию отца, которое отмечали 24 декабря 2017 года, семья Черноволов приготовила целый план мероприятий, в том числе восстановление полноценной работы киевского мемориального кабинета, но Верховная Рада этого не приняла.

Глава Вильховецкого сельского совета Татьяна Колосенко подтвердила изданию "Нова Доба", что около 6 утра 23 мая обнаружили пропажу бюста Черновола.

"Наверное, это произошло ночью. Утром мне человек позвонил и сказал, что пьедестал свален, бюст забрали. Я сразу обратилась в полицию", – сказала она.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко отреагировал: "Такие объекты, как Дом-музей Вячеслава Черновола, надо брать под охрану".

Он призвал Национальную полицию к быстрому расследованию похищения бюста Вячеслава Черновола.

Вячеслав Черновол, которого считали вероятным кандидатом в президенты Украины, погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе на шоссе под Борисполем при невыясненных обстоятельствах.

Он был известен как инициатор провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, а также как диссидент и политзаключенный, публицист и патриот.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Чорновил ВячеславЧеркасская областькультураистория
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