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"Укрзалізниця" додала ще одну опцію для пасажирів

Четвер, 24 травня 2018, 10:32

Відтепер, при продажі квитків в онлайн-системі "Укрзалізниці", пасажирів інформуватимуть про наявність або відсутність кондиціонера у вагоні.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця…запроваджує нову опцію – можливість пасажирам вибрати вагон із кондиціонером. Уже на етапі вибору місця в поїзді пасажир чітко розумітиме, в яких умовах він буде подорожувати та на який рівень комфорту варто розраховувати", - йдеться в повідомленні.

У підприємстві пояснили, що у системі онлайн-продажу квитків над зображенням місць з’явилася спеціальна позначка, яка інформує, чи є саме в цьому вагоні кондиціонер. Якщо вона відсутня, значить кондиціонер у цьому вагоні є.

Також  ця інформація буде вказана і в придбаному квитку.

15 травня в "УЗ" оголосили тендер із закупівлі 54 пасажирських вагонів з прогнозованою вартістю 1,521 мільярда гривень.

У наступні 10 років ПАТ "Укрзалізниця" планує переорієнтуватися на денні поїзди і зробити їх співвідношення з нічними 50 на 50.

Українська правда

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Теми: Укрзалізницяквитки
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