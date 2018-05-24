"Укрзализныця" добавила еще одну опцию для пассажиров

Теперь, при продаже билетов в онлайн-системе "Укрзализныци", пассажиров будут информировать о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця ... вводит новую опцию - возможность пассажирам выбрать вагон с кондиционером. Уже на этапе выбора места в поезде пассажир будет четко понимать, в каких условиях он будет путешествовать и на какой уровень комфорта стоит рассчитывать", - говорится в сообщении.

В предприятии пояснили, что в системе онлайн-продажи билетов над изображением мест появилась специальная отметка, которая информирует, есть ли в этом вагоне кондиционер. Если она отсутствует, значит кондиционер в этом вагоне есть.

Также эта информация будет указана и в приобретенном билете.

15 мая в "УЗ" объявили тендер по закупке 54 пассажирских вагонов с прогнозируемой стоимостью 1,521 миллиарда гривен.

В следующие 10 лет ПАО "Укрзализныця" планирует переориентироваться на дневные поезда и сделать их соотношение с ночными 50 на 50.