"Укрзализныця" добавила еще одну опцию для пассажиров

11291 просмотр
Четверг, 24 мая 2018, 10:32

Теперь, при продаже билетов в онлайн-системе "Укрзализныци", пассажиров будут информировать о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця ... вводит новую опцию - возможность пассажирам выбрать вагон с кондиционером. Уже на этапе выбора места в поезде пассажир будет четко понимать, в каких условиях он будет путешествовать и на какой уровень комфорта стоит рассчитывать", - говорится в сообщении.

В предприятии пояснили, что в системе онлайн-продажи билетов над изображением мест появилась специальная отметка, которая информирует, есть ли в этом вагоне кондиционер. Если она отсутствует, значит кондиционер в этом вагоне есть.

Также эта информация будет указана и в приобретенном билете.

15 мая в "УЗ" объявили тендер по закупке 54 пассажирских вагонов с прогнозируемой стоимостью 1,521 миллиарда гривен.

В следующие 10 лет ПАО "Укрзализныця" планирует переориентироваться на дневные поезда и сделать их соотношение с ночными 50 на 50.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця билеты
powered by lun.ua
По теме
В УЗ сообщили цену билета на аэроэкспресс до "Борисполя" 22 мая 2018, 17:09
Украина пустит поезд в Румынию 21 мая 2018, 11:20
"Укрзализныця" обещает скоростную линию до "Борисполя" до 1 декабря 20 мая 2018, 20:02
Все новости
Главные новости
Учебные заведения Киева берут под усиленную охрану
В Ржищеве девушка устроила погоню: полицейские применили оружие
НБУ проиграл Коломойскому апелляцию по "Буковели"
Украина существенно расширила круг россиян и их сообщников под санкциями
Все новости
психология

5 решений, которые легко принимать, практикуя майндфулнес

экология

7 впечатляющих идей для спасения птиц