США тиснуть на ЄС з вимогою посилити санкції проти РФ – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на європейських союзників з вимогою посилити санкції проти Росії, стверджуючи, що зусилля ЄС у цьому сенсі відстають від зусиль США.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на американських чиновників.

Відкидаючи звинувачення у м'якості президента Дональда Трампа стосовно РФ, американські чиновники стверджують, що європейцям слід вжити координовані дії проти "державних і недержавних акторів", які стоять за кібератаками, а також ухвалити на національному рівні нові антикорупційні заходи.

"Ми повинні працювати з нашими європейськими партнерами, щоб зробити більше для протидії російській злочинній діяльності та не допустити використання Росією будь-яких напруженостей між Європою та Сполученими Штатами", – сказав один з представників адміністрації США.

Вашингтон стурбований тим, що Росія зможе використовувати для своєї вигоди суперечності з приводу ядерної угоди з Іраном і плани США ввести нові імпортні тарифи на європейську сталь та алюміній.

Як зазначається, ЄС розділений щодо перспективи жорстких санкцій проти Росії. Кілька країн були обурені санкціями США проти РФ, запровадженими в квітні, оскільки це негативно позначилося на їхніх інвестиціях.

Девід Тесслер, посадовець державного департаменту, який керує політикою санкцій, у середу в Брюсселі провів зустрічі, на яких наполягав на запровадженні санкцій у зв'язку з кібернетичними загрозами РФ.

Як очіікується, у четвер в Лондоні представники Держдепу будуть тиснути на країни "Великої сімки" з метою запровадження ними санкцій у відповідності з так званим актом Магнітського, який став "центральним інструментом зовнішньої політики США".

Європейська правда