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США давят на ЕС с требованием ужесточить санкции против РФ – СМИ

Четверг, 24 мая 2018, 11:26

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на европейских союзников с требованием ужесточить санкции против России, утверждая, что усилия ЕС в этом смысле отстают от усилий США.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

Отвергая обвинения в мягкости президента Дональда Трампа по отношению к РФ, американские чиновники утверждают, что европейцам следует принять координированные действия против "государственных и негосударственных деятелей", которые стоят за кибератаками, а также принять на национальном уровне новые антикоррупционные меры.

"Мы должны работать с нашими европейскими партнерами, чтобы сделать больше для противодействия российской преступной деятельности и не допустить использования Россией каких-либо напряженностей между Европой и Соединенными Штатами", - сказал один из представителей администрации США.

Вашингтон обеспокоен тем, что Россия сможет использовать для своей выгоды противоречия по поводу ядерной сделки с Ираном и планы США ввести новые импортные тарифы на европейскую сталь и алюминий.

Как отмечается, ЕС остается разделенным в вопросе о перспективах жестких санкций против России. Несколько стран были возмущены санкциями США против РФ, введенными в апреле, поскольку это негативно сказалось на их инвестициях.

Дэвид Тесслер, чиновник государственного департамента, который управляет политикой санкций, в среду в Брюсселе провел встречи, где настаивал на введении санкций в связи с исходящими от РФ киберугрозами.

Как ожидается, в четверг в Лондоне представители Госдепа будут давить на страны "Большой семерки" с целью введения ими санкций в соответствии с так называемым актом Магнитского, который стал "центральным инструментом внешней политики США".

Европейская правда

Темы: СШАЕС
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