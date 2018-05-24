У Вінниці посадовець мерії попався на хабарі, просив обігрівач

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Четвер, 24 травня 2018, 11:35

Працівники поліції повідомили про підозру одному із посадовців Вінницької міськради, який вимагав і отримав хабар у вигляді опалювальної техніки.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що посадова особа міськради вимагала неправомірну вигоду від переможця одного з тендерів, що виконує ремонтні роботи у закладах освіти міста.

"Так, було задокументовано факт вимагання від представників комерційної структури неправомірної вигоди. Проте, хабар просив надати не у грошовому вигляді, а у вигляді опалювальної техніки", - йдеться у повідомленні.

 
 

У поліції додають, що взамін посадовець обіцяв без зайвих проблем підписати акти виконаних робіт та в подальшому не створювати перешкоди при прийомі будівельно-монтажних робіт за завищеними цінами.

Повідомляється, що вартість отриманої ним техніки, яку вилучили правоохоронці під час обшуків, становить 37 тисяч гривень.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про застосування відносно нього запобіжного заходу.

У поліції додають, що санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень або арешту на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Українська правда
Теми: Вінниця хабар поліція
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