В Виннице чиновник мэрии попался на взятке, просил обогреватель

Работники полиции сообщили о подозрении одному из должностных лиц Винницкого горсовета, который требовал и получил взятку в виде отопительной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что чиновник горсовета требовал неправомерную выгоду от победителя одного из тендеров, который выполняет ремонтные работы в учебных заведениях города.

"Так, был задокументирован факт вымогательства от представителей коммерческой структуры неправомерной выгоды. Однако, взятку просил предоставить не в денежном виде, а в виде отопительной техники", - говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что взамен чиновник обещал без лишних проблем подписать акты выполненных работ и в дальнейшем не создавать помехи при приеме строительно-монтажных работ по завышенным ценам.

Сообщается, что стоимость полученной им техники, которую изъяли правоохранители во время обысков, составляет 37 тысяч гривен.

Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о применении в отношении него меры пресечения.

В полиции добавляют, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тысяч до 25500 гривен или ареста на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.