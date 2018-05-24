У фірми екс-депутата забрали фонтан на Хрещатику: повернули Києву

Господарський суд Києва витребував у ТОВ "Фонтан Плюс" на користь Київради технічні приміщення фонтану "Хрещатик".

Про це свідчить рішення суду від 26 квітня, повідомляють "Наші гроші".

Фірма зобов’язана повернути місту приміщення площею 246 кв м по вул. Хрещатик, 25 вартістю 3,48 млн грн.

Представник фірми до суду не з’явився і відзиву на позов столичної прокуратури не надав.

Суд встановив, що дійсним власником приміщень фонтану є територіальна громада Києва, це майно Київрадою не відчужувалося і право на нього у громади не припинялося.

Суд встановив, що у 2009 році особа з підробленим паспортом уклала договір купівлі-продажу приміщень фонтану із ТОВ "Інвестбудсітігруп". У подальшому фірма подала позов в суд, який визнав цей договір укладеним і визнав право власності фірми на вказане майно.

У липні 2015 року "Інвестбудсітігруп" продав приміщення фірмі "Мегаполіс-Еліт", яка, у свою чергу, через пару тижнів одразу продала їх фірмі "Фонтан Плюс".

Суд вказав, що вказані підприємства право власності на приміщення фонтану не набули, відтак існують всі правові підстави для його витребування у ТОВ "Фонтан Плюс" на користь територіальної громади міста Києва в особі Київради.

ТОВ "Інвестбудсітігруп" у 2007 році заснували дві фірми – ТОВ "Інвестиційна компанія "Київбуд" і ТОВ "Моноліт".

Співзасновником останнього був Олексій Самохін, який з 2008 до 2010 років працював першим заступником начальника Головного управління містобудування та архітектури КМДА, а також секретарем містобудівної ради. Був Самохін і депутатом Київради.

Зараз засновником ТОВ "Інвестбудсітігруп" значиться Денис Євгенович Ричин з Горлівки Донецької області. А Євген Ричин значиться засновником і директором ТОВ "Мегаполіс-Еліт".

ТОВ "Фонтан Плюс" у 2005 році заснувала Регіна Беганська, а першим директором був Максим Бут. Беганська та Бут пов’язані з Олексієм Самохіним.

Беганська та Самохін разом керували політичної партією "Авто-Майдан" (не має стосунку до протестного руху Автомайдан), яку згодом перейменували на партію "Побратими". Крім того, Беганська заснувала ТОВ "Бетоніндустріяпроект", де Самохін був заступником директора.

А Бут під час виборів до Київради у 2015 році балотувався від партії "Авто-Майдан", керівником і першим номером якої був Самохін. Місцем роботи Бут вказав ТОВ "Київські ярмарки", яке заснувало вже згадане ТОВ "Бетоніндустріяпроект".

Компанія "Фонтан Плюс" зареєстрована у Києві на Ярославській, 32/33. За цією ж адресою прописані партія "Побратими", "Бетоніндустріяпроект" та інші фірми та організації Самохіна (адвокатське бюро "Олексія Самохіна", ТОВ "Бетон індустрія проект", БО "МБФ "Атлант").

Зараз засновником і директором "Фонтан Плюс" значиться Роман Лукаржевський.