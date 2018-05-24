У компании экс-депутата забрали фонтан на Крещатике: вернули Киеву

Хозяйственный суд Киева истребовал у ООО "Фонтан Плюс" в пользу Киевсовета технические помещения фонтана "Крещатик".



Об этом свидетельствует решение суда от 26 апреля, сообщают "Наші гроші".



Фирма обязана вернуть городу помещения площадью 246 кв м на улице Крещатик, 25, стоимостью 3,48 млн грн.



Представитель фирмы в суд не явился и отзыва на иск столичной прокуратуры не дал.



Суд установил, что истинным владельцем помещений фонтана является территориальная община Киева, это имущество Киевсовет не отчуждал – и право на него у общины не прекращалось.

Суд установил, что в 2009 году лицо с поддельным паспортом заключило договор купли-продажи помещений фонтана с ООО "Инвестбудситигруп". В дальнейшем фирма подала иск в суд, который признал этот договор заключенным и признал право собственности компании на указанное имущество.



В июле 2015 года "Инвестбудситигруп" продал помещение фирме "Мегаполис-Элит", которая, в свою очередь, через пару недель сразу продала их фирме "Фонтан Плюс".



Суд указал, что указанные предприятия право собственности на помещение фонтана не получили, поэтому существуют все правовые основания для его истребовании у ООО "Фонтан Плюс" в пользу территориальной общины города Киева в лице Киевсовета.



ООО "Инвестбудситигруп" в 2007 году основали две фирмы – ООО "Инвестиционная компания "Киевгорстрой" и ООО "Монолит".



Соучредителем последнего был Алексей Самохин, который с 2008 по 2010 годы работал первым заместителем начальника Главного управления градостроительства и архитектуры КГГА, а также секретарем градостроительного совета. Был Самохин и депутатом Киевсовета.



Сейчас учредителем ООО "Инвестбудситигруп" числится Денис Евгеньевич Ричин из Горловки Донецкой области. А Евгений Ричин значится учредителем и директором ООО "Мегаполис-Элит".



ООО "Фонтан Плюс" в 2005 году основала Регина Беганская, а первым директором был Максим Бут. Беганская и Бут связаны с Алексеем Самохиным.

Беганская и Самохин вместе руководили политической партией "Авто-Майдан" (не имеет отношения к протестному движению Автомайдан), которую позже переименовали в партию "Побратими" (рус. "Собратья"). Кроме того, Беганская основала ООО "Бетониндустрияпроект", где Самохин был заместителем директора.



А Бут во время выборов в Киевсовет в 2015 году баллотировался от партии "Авто-Майдан", руководителем и первым номером которой был Самохин. Местом работы Бут указал ООО "Киевские ярмарки", которое учредило уже упомянутое ООО "Бетониндустрияпроект".



Компания "Фонтан Плюс" зарегистрирована в Киеве на Ярославской, 32/33. По этому же адресу прописаны партия "Побратими", "Бетониндустрияпроект" и другие фирмы и организации Самохина (адвокатское бюро "Алексея Самохина", ООО "Бетон индустрия проект", БО "МБФ "Атлант").



Сейчас основателем и директором "Фонтан Плюс" значится Роман Лукаржевский.