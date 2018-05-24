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Не Україною єдиною: торік нардепи задекларували майно у 15 країнах світу

Четвер, 24 травня 2018, 12:47

За минулий рік  24 українські народні депутати вказали у своїх деклараціях 55 об’єктів нерухомого майна у 15 іноземних країнах.  

Депутатську нерухомість підрахували аналітики проекту "Декларації", повідомляє Bihus.info.

Найпопулярнішою країною за кількістю нерухомості виявилася Росія - там нардепи володіють 13 об’єктами нерухомості.

11 із них належать нардепу від партії "Опозиційний блок" Вадиму Новинському, ще однією 220-метровою квартирою і машиномісцем володіє там дружина голови фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка.

На другому місці за популярністю опинилася Франція (9 об’єктів нерухомості), а на третьому - Болгарія (6 об’єктів). Далі йдуть Іспанія та США. У цих країнах депутати задекларували по 5 об’єктів.

Рекордсменом за кількістю і сукупною площею іноземної нерухомості виявився Новинський.

"Він з родиною володіє близько 6 гектарами землі та 5 квартирами загальною площею 996,3 кв. м у Росії. Також в Росії Новинським належить 453-метрове нежитлове приміщення, 79-метровий гараж і недобудований житловий будинок невідомої площі", - підрахували аналітики.

 
Інфографіка: bihus.info

Також три земельних ділянки, дві вілли площею 1056 і 337 кв. м у Франції і 332-метрові апартаменти у Греції записані на компанії, бенефіціаром яких є Юлія Льовочкіна. Аналогічними грецькими апартаментами через свій кіпрський офшор BROVE HOLDINGS LIMITED володіє її брат заступник голови депутатської фракції "Опозиційний блок" Сергій Льовочкін.

Також він задекларував користування 1056-метровою віллою сестри на Лазурному узбережжі. Вартість останньої оцінюють у 40 млн євро, проте на даний час на неї накладено арешт французьким судом.

15 сотками землі і 459-метровою торгово-офісною будівлею у Латвії володіють дружина та донька нардепа від фракції "Блок Петра Порошенка" Ярослава Дубневича.

270-метровий будинок та 16 соток землі в Німеччині задекларував і скандальний позафракційний нардеп Борислав Розенблат.

На фірму Treck Holding Coast S.L. першого заступника фракції "БПП" Ігоря Кононенко записаний 539-метровий будинок в Іспанії. Також нардеп задекларував апартаменти невідомої площі у Франції, які орендує його донька Ольга.

Власний будинок площею 455 кв.м. має в Іспанії і позафракційний нардеп Олександр Герега з дружиною.

Член депутатської групи "Воля народу" Євген Рибчинський і нардеп від "БПП"  Максим Єфімов  задекларували майно в США.

Перший задекларував там 450-метровий будинок на праві користування в дружини, а другий володіє 279-метровою квартирою і ще одна 117-метрова перебуває у процесі будівництва.

Чотири квартира та гараж в Болгарії задекларував нардеп від партії "Відродження" і за сумісництвом голова Асоціації болгар в Україні Антон Кіссе.

Нардеп від "БПП" Руслан Демчак задекларував оренду 355-метрового будинку, який його дружина вже три роки поспіль орендує у Великій Британії.   

Українська правда

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Теми: деклараціїВерховна Рада
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