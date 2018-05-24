Не Украиной единой: в прошлом году нардепы задекларировали имущество в 15 странах мира

За прошлый год 24 украинские народные депутаты указали в своих декларациях 55 объектов недвижимого имущества в 15 зарубежных странах.

Депутатскую недвижимость подсчитали аналитики проекта "Декларации", сообщает Bihus.info.

Самой популярной страной по количеству недвижимости оказалась Россия - там нардепы владеют 13 объектами недвижимости.

11 из них принадлежат нардепу от партии "Оппозиционный блок" Вадиму Новинскому, еще одной 220-метровой квартирой и машиноместом обладает там жена председателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко.

На втором месте по популярности оказалась Франция (9 объектов недвижимости), а на третьем - Болгария (6 объектов). Далее следуют Испания и США. В этих странах депутаты задекларировали по 5 объектов.

Рекордсменом по количеству и совокупной площадью зарубежной недвижимости оказался Новинский.

"Он с семьей владеет около 6 гектарами земли и 5 квартирами общей площадью 996,3 кв.м в России. Также в России Новинским принадлежит 453-метровое нежилое помещение, 79-метровый гараж и недостроенный жилой дом неизвестной площади", - подсчитали аналитики.

Также три земельных участка, две виллы площадью 1056 и 337 кв. м во Франции и 332-метровые апартаменты в Греции записанные на компании, бенефициаром которых является Юлия Левочкина. Аналогичными греческими апартаментами через свой кипрский офшор BROVE HOLDINGS LIMITED владеет ее брат заместитель председателя депутатской фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин.

Также он задекларировал пользования 1056-метровой виллой сестры на Лазурном побережье. Стоимость последней оценивается в 40 млн евро, однако в настоящее время на нее наложен арест французским судом.

15 соток земли и 459-метровой торгово-офисным зданием в Латвии владеют жена и дочь нардепа от фракции "Блок Петра Порошенко" Ярослава Дубневича.

270-метровый дом и 16 соток земли в Германии задекларировал и скандальный внефракционный нардеп Борислав Розенблат.

На фирму Treck Holding Coast S.L. первого заместителя фракции "БПП" Игоря Кононенко записан 539-метровый дом в Испании. Также нардеп задекларировал апартаменты неизвестной площади во Франции, которые арендует его дочь Ольга.

Собственный дом площадью 455 кв.м имеет в Испании и внефракционный нардеп Александр Герега с женой.

Член депутатской группы "Воля народа" Евгений Рыбчинский и нардеп от "БПП" Максим Ефимов задекларировали имущество в США.

Первый задекларировал там 450-метровый дом на праве пользования в жены, а второй обладает 279-метровой квартирой и еще одна 117-метровая находится в процессе строительства.

Четыре квартира и гараж в Болгарии задекларировал нардеп от партии "Возрождение" и по совместительству председатель Ассоциации болгар в Украине Антон Киссе.

Нардеп от "БПП" Руслан Демчак задекларировал аренду 355-метрового дома, который его жена уже три года подряд арендует в Великобритании.