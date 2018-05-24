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СБУ: з України видворили "дігерів", завербованих ФСБ

Четвер, 24 травня 2018, 12:58

Співробітники Служби безпеки України затримали та видворили з України двох громадян РФ, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Про це повідомляє 24 травня прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що в січні 2018 року двоє російських громадян – учасників руху так званих "дігерів" були завербовані представниками ФСБ РФ.

За завданням "куратора" агенти повинні були збирати інформацію про підземні об’єкти, що розташовані, насамперед у великих промислових містах та столицях країн Європейського Союзу, а також в Україні.

Оперативники спецслужби заявляють, що викрили іноземців під час спроби несанкціонованого проникнення на територію однієї зі станцій Київського метрополітену.

Під час огляду речей затриманих співробітники СБУ виявили альпіністське спорядження, технічні засоби фото- та відеофіксації, а також пристрої механічного злому для подолання систем охорони.

 

"Зважаючи на те, що російські "дігери" не вчинили злочину та активно співпрацювали з вітчизняними правоохоронцями, українська сторона відстоюючи  європейські цінності верховенства права, прийняла рішення щодо їх примусового повернення до РФ", – йдеться в повідомленні СБУ.

Обом молодикам також заборонили в’їзд на територію України терміном на п’ять років. 

Українська правда
Теми: СБУ
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