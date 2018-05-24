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СБУ: из Украины выдворили "диггеров", завербованных ФСБ

Четверг, 24 мая 2018, 12:58

Сотрудники Службы безопасности задержали и выдворили из Украины двух граждан РФ, которых подозревают в работе на российские спецслужбы.

Об этом сообщает 24 мая пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что в января 2018 года двое российских граждан - участников движения так называемых "диггеров" были завербованы представителями ФСБ РФ.

По заданию "куратора" агенты должны были собирать информацию о подземных объектах, расположенных, прежде всего в крупных промышленных городах и столицах стран Европейского Союза, а также в Украине.

Оперативники спецслужбы заявляют, что разоблачили иностранцев при попытке несанкционированного проникновения на территорию одной из станций Киевского метрополитена.

При осмотре вещей задержанных сотрудники СБУ обнаружили альпинистское снаряжение, технические средства фото- и видеофиксации, а также устройства механического взлома для преодоления систем охраны.

 

"Учитывая то, что российские "диггеры" не совершили преступления и активно сотрудничали с отечественными правоохранителями, украинская сторона отстаивая европейские ценности верховенства права, приняла решение о их принудительного возвращения в РФ", - говорится в сообщении СБУ.

Молодым людям также запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет.

Украинская правда

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Темы: СБУ
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