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У Ржищеві дівчина влаштувала перегони: поліцейські застосували зброю

Четвер, 24 травня 2018, 13:20
У Ржищеві дівчина влаштувала перегони: поліцейські застосували зброю

Патрульна поліція застосувала вогнепальну зброю під час затримання підозрілого автомобіля у Ржищеві Київської області.

Про це повідомив "Українській правді" речник Головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович.

"Група реагування патрульної поліції намагалася зупинити автівку, яка викликала підозру. Водій не зупинився, здійснив наїзд на патрульний автомобіль, почав тікати", - розповів він.

Жукович зазначив, що водія – це дівчина 1991 року народження - затримали і доправили до медичного закладу, щоб з’ясувати, в якому стані вона знаходиться.

"Працівники поліції застосували табельну вогнепальну зброю, щоб зупинити транспортний засіб. Правомірність буде визначати прокуратура", - зазначив також речник поліції.

Відео інциденту опублікував у Facebook місцевий житель Олексій Соломенцев. На записі можна побачити, як автомобіль ВАЗ 21099 їздить колами навколо клумби в центрі міста. Поліцейські намагаються зупинити машину.

Олександр Шумілін, Валентина Романенко, УП

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