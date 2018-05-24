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В Ржищеве девушка устроила погоню: полицейские применили оружие

Четверг, 24 мая 2018, 13:20
В Ржищеве девушка устроила погоню: полицейские применили оружие

Патрульная полиция применила огнестрельное оружие при задержании подозрительного автомобиля автомобиля в Ржищеве Киевской области.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

"Группа реагирования патрульной полиции пыталась остановить машину, которая вызвала подозрение. Водитель не остановился, совершил наезд на патрульный автомобиль, начал уезжать", - рассказал он.

Жукович отметил, что водителя - это девушка 1991 года рождения - задержали и доставили в медицинское учреждение, чтобы выяснить, в каком состоянии она находится.

"Работники полиции применили табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить транспортное средство. Правомерность будет определять прокуратура", - отметил также спикер полиции.

Видео инцидента опубликовал в Facebook местный житель Алексей Соломенцев. На записи можно увидеть, как автомобиль ВАЗ 21099 ездит кругами вокруг клумбы в центре города. Полицейские пытаются остановить машину.

Александр Шумилин, Валентина Романенко, УП

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