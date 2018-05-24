Росіяни найбільше задоволення отримують від перегляду телевізора
Жителі Росії найбільше задоволення отримують від перегляду телевізора, також їх радують діти і великий прибуток.
Про це свідчать дані опитування російського аналітичного центру "Левада-Центр".
Зазначається, що соціологи повторили в РФ опитування про заняття, які можуть приносити задоволення, яке раніше проводилося в 2010 році.
Так, на першому місці виявилася відповідь: "дивитися телевізор". Таку відповідь вибрали в середньому 34% опитаних росіян, відтіснивши на другу позицію "отримання хороших грошей" - 26%.
На третій позиції - проведення часу з дітьми.
При цьому число любителів проводити час зі своїми чадами, згідно з опитуванням, зменшилося з 26% до 24%.
Не менше, ніж проводити час зі своїми дітьми, росіяни люблять смачно поїсти - 24%.
Також їм приносить задоволення займатися садом і городом - 23%, проводити час з коханою людиною, подорожувати і готувати щось смачне - по 22%.
Слухати музику, приймати гостей і читати книги і журнали люблять 20% громадян РФ.
Серед задоволень також росіяни обрали домашнє господарство і щось майструвать - 17%. По 16% опитаних найбільше радіють під час покупок і гуляння в лісі. 15% - люблять витрачати гроші.
А ось задоволення від того, що займаються коханням, отримують 12% росіян. Стільки ж громадян РФ отримують радість, коли випивають у хорошій компанії і рибалять.
10% жителів Росії люблять возитися з тваринами.
Задоволення від роботи і спорту отримують лише 9% росіян, а від навчання і комп'ютерних ігор - по 8%.
Серед інших, менш популярних варіантів радості в РФ, - вболівати за улюблену команду - 7%, організовувати людей на корисну справу - 5%, грати в шахи, доміно тощо - 3%.
Задоволення від політики отримує лише 1%, а від байдикування - 4%.
Інші варіанти вибрали 3% опитаних і вагалися з відповіддю 2%.
У Центрі повідомляють, що опитування було проведене 20-24 квітня 2018 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення обсягом 1600 осіб у віці від 18 років і старше в 136 населених пунктах, 52 суб'єктах РФ.
Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних.
Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25% / 75%; 2,0% для показників, близьких до 10% / 90%; 1,5% для показників, близьких до 5% / 95%.