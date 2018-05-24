Росіяни найбільше задоволення отримують від перегляду телевізора

Жителі Росії найбільше задоволення отримують від перегляду телевізора, також їх радують діти і великий прибуток.

Про це свідчать дані опитування російського аналітичного центру "Левада-Центр".

Зазначається, що соціологи повторили в РФ опитування про заняття, які можуть приносити задоволення, яке раніше проводилося в 2010 році.

Так, на першому місці виявилася відповідь: "дивитися телевізор". Таку відповідь вибрали в середньому 34% опитаних росіян, відтіснивши на другу позицію "отримання хороших грошей" - 26%.

На третій позиції - проведення часу з дітьми.

При цьому число любителів проводити час зі своїми чадами, згідно з опитуванням, зменшилося з 26% до 24%.

скріншот із сайту "Левада-Центр"

Не менше, ніж проводити час зі своїми дітьми, росіяни люблять смачно поїсти - 24%.

Також їм приносить задоволення займатися садом і городом - 23%, проводити час з коханою людиною, подорожувати і готувати щось смачне - по 22%.

Слухати музику, приймати гостей і читати книги і журнали люблять 20% громадян РФ.

Серед задоволень також росіяни обрали домашнє господарство і щось майструвать - 17%. По 16% опитаних найбільше радіють під час покупок і гуляння в лісі. 15% - люблять витрачати гроші.

А ось задоволення від того, що займаються коханням, отримують 12% росіян. Стільки ж громадян РФ отримують радість, коли випивають у хорошій компанії і рибалять.

10% жителів Росії люблять возитися з тваринами.

Задоволення від роботи і спорту отримують лише 9% росіян, а від навчання і комп'ютерних ігор - по 8%.

Серед інших, менш популярних варіантів радості в РФ, - вболівати за улюблену команду - 7%, організовувати людей на корисну справу - 5%, грати в шахи, доміно тощо - 3%.

Задоволення від політики отримує лише 1%, а від байдикування - 4%.

Інші варіанти вибрали 3% опитаних і вагалися з відповіддю 2%.

скріншот із сайту "Левада-Центр"

У Центрі повідомляють, що опитування було проведене 20-24 квітня 2018 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення обсягом 1600 осіб у віці від 18 років і старше в 136 населених пунктах, 52 суб'єктах РФ.

Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25% / 75%; 2,0% для показників, близьких до 10% / 90%; 1,5% для показників, близьких до 5% / 95%.