Россияне больше всего удовольствия получают от просмотра телевизора

Жители России наибольшее удовольствие получают от просмотра телевизора, также их радуют дети и большая прибыль.

Об этом свидетельствуют данные опроса российского аналитического центра "Левада-центр".

Отмечается, что социологи повторили в РФ опрос о занятиях, которые могут доставлять удовольствие, которое ранее проводилось в 2010 году.

Так, на первом месте оказался ответ: "смотреть телевизор". Такой ответ выбрали в среднем 34% опрошенных россиян, оттеснив на вторую позицию "получение хороших денег" - 26%.

На третьей позиции - времяпрепровождение с детьми.

При этом число любителей проводить время со своими чадами, согласно опросу, уменьшилось с 26 до 24%.

скриншот из сайта "Левада-Центр"

Не меньше, чем проводить время со своими детьми, россияне любят вкусно поесть - 24%.

Также им доставляет удовольствие заниматься садом и огородом - 23%, проводить время с любимым человеком , путешествовать и готовить что-то вкусное - по 22%.

Слушать музыку, принимать гостей и читать книги и журналы любят 20% граждан РФ.

Среди удовольствий также россияне выбрали домашнее хозяйство и что-то мастерить - 17%. По 16% опрошенных больше всего радуются во время покупок и гуляния в лесу. 15% - любят тратить деньги.

А вот занятие любовью доставляет удовольствие 12% россиян. Столько же граждан РФ получают радость, когда выпивают в хорошей компании и рыбачат.

10% жителей России любят возиться с животными.

Удовольствие от работы и спорта получают лишь 9% россиян, а от учебы и компьютерных игр -по 8%.

Среди других, менее популярных вариантов радости в РФ - болеть за любимую команду - 7%, организовывать людей на полезное дело - 5%, играть в шахматы, домино и пр. - 3%.

Удовольствие от политики получает лишь 1% , а от ничегонеделания - 4%.

Другие варианты выбрали 3% опрошенных и затруднились с ответом 2%.

скриншот из сайта "Левада-Центр"

В Центре сообщают, что опрос был проведен 20-24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.