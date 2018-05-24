КНДР закрыла ядерный полигон, взорвав туннели для испытаний

Северная Корея завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери. Это произошло в присутствии иностранных журналистов.

Об этом сообщает The Associated Press.

К наблюдению за закрытием полигона допустили журналистов с США, Великобритании, России, Китая и Южной Кореи, но не экспертов. Уничтожение происходило серией взрывов, которая продолжалась несколько часов.

КНДР пообещала закрыть полигон после того как президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Пхеньян ранее заявил, что демонтаж ядерного полигона предусматривает обрушение всех туннелей с помощью взрывов, блокирование входов и ликвидацию всех условий для наблюдения, помещений для исследований и постов охраны.

По информации южнокорейского агентства Yonhap, полигон в Пхунгери считался одним из важнейших объектов в программе создания ядерного оружия КНДР. Все шесть северокорейских ядерных испытаний были проведены там, включая последнюю и самую мощную детонацию в сентябре 2017 года.

Полигон построен в окружении гор высотой более 1000 метров в подземных гранитных породах и эксперты отмечают, что он имеет оптимальные географические условия для противостояния ударам детонации и снижения риска радиоактивных утечек.

Известно, что полигон состоял из четырех подземных туннелей, в которых установлены несколько перегородок и блокировочные двери для минимизации рисков.

Кроме туннелей были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и ряд технических объектов.

Европейская правда