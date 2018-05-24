Вбивство Веремія: суд скасував закриття справи проти Крисіна

Печерський районний суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про закриття кримінального провадження проти керівника "тітушок" Юрія Крисіна за підозрою у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія.

Про це повідомила адвокат родин постраждалих активістів Євгенія Закревська у Facebook.

Згідно з опублікованими Закревською документами, 7 травня суддя Печерського районного суду ухвалив скасувати постанову прокурора Красножона від 1 серпня 2014 року про закриття кримінального провадження відносно Крисіна за ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство), ч.2 ст. 15 ККУ (замах на злочин), ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).

Facebook Євгенія Закревська

Прокурор закрив провадження "у зв’язку з відсутністю у його (Крисіна - ред.) діянні складу кримінального правопорушення".

23 травня Апеляційний суд продовжив розгляд апеляції на вирок Шевченківського райсуду щодо умовного терміну Крисіну.

22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Проте його засудили за статтею 296 КК (хуліганство), з пом'якшувальними обставини: каяття і наявність 2 малолітніх дітей.

Facebook Євгенія Закревська

У вбивстві Веремія в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року підозрюють "тітушок".

24 травня Дарницький районний суд Києва, в якому розглядають справу викрадення та катування активістів Майдану у січні-лютому 2014 року продовжив арешт Крисіну до 20 липня.