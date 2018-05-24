Убийство Веремия: суд отменил закрытие дела против Крысина

Печерский районный суд Киева отменил постановление Генеральной прокуратуры о закрытии уголовного производства против руководителя "титушек" Юрия Крысина по подозрению в убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

Об этом сообщила адвокат семей пострадавших активистов Евгения Закревская в Facebook.

Согласно опубликованными Закревской документами, 7 мая судья Печерского районного суда постановил отменить постановление прокурора Красножона от 1 августа 2014 года о закрытии уголовного производства в отношении Крысина по ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство), ч.2 ст. 15 УК (покушение на преступление), ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

FACEBOOK Евгения Закревская

Прокурор закрыл производство "в связи с отсутствием в его (Крысина - ред.) деяниях состава уголовного правонарушения".

23 мая Апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляции на приговор Шевченковского райсуда по условному сроку Крысина.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Однако его осудили по статье 296 УК (хулиганство), со смягчающими обстоятельствами: раскаяние и наличие 2 малолетних детей.

FACEBOOK Евгения Закревская

В убийстве Веремия в ночь с 18 на 19 февраля 2014 подозревают "титушек".

24 мая Дарницкий районный суд Киева, в котором рассматривается дело о похищениях и пытках активистов Майдана в январе-феврале 2014 года продлил арест Крысина до 20 июля.