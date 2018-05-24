НАЗК внесло припис Кличку через дії начальника метрополітену

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Четвер, 24 травня 2018, 16:37

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис меру Києва Віталію Кличку стосовно начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

В агентстві пояснили, що припис пов’язаний з порушенням головою КП вимог закону "Про запобігання корупції", а саме з ненаданням Нацагентству інформації та документів.

"Віктор Брагінський не надав інформацію та копії документів на запити стосовно володіння ним корпоративними правами трьох підприємств", - зазначається в повідомленні.

 

У прес-службі розповіли, що таким чином НАЗК хотіло перевірити, чи передав Брагінський корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду, як того вимагає закон.

У приписі від Кличка вимагають забезпечити надання агентству відповідних документів, провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення Брагінського до відповідальності.

Як повідомлялося, Брагінський очолив КП "Київський метрополітен" ще влітку 2014 року. Йому тоді був усього 31 рік.

Українська правда
Теми: НАЗК Кличко Київ метро
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