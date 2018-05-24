НАПК внесло предписание Кличко из-за действий начальника метрополитена

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Четверг, 24 мая 2018, 16:37

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание мэру Киева Виталию Кличко касательно начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В агентстве пояснили, что предписание связано с нарушением главой КП требований закона "О предупреждении коррупции", а именно с непредоставлением Нацагентству информации и документов.

"Виктор Брагинский не предоставил информацию и копии документов на запросы относительно владения им корпоративными правами трех предприятий", - отмечается в сообщении.

 
Виктор Брагинский

В пресс-службе рассказали, что таким образом НАПК хотело проверить, передал ли Брагинский корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность, как того требует закон.

В предписании от Кличко требуют обеспечить предоставление агентству соответствующих документов, провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении Брагинского к ответственности.

Как сообщалось, Брагинский возглавил КП "Киевский метрополитен" еще летом 2014 года. Ему тогда был всего 31 год.

Украинская правда
Темы: НАПК Кличко Киев метро
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