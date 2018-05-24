РПЦ мітить у центри православ'я замість Константинополя – архиєпископ

Російська православна церква готує альтернативний всеправославний собор, де патріарха РПЦ Кирила наділять авторитетом першості.

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України з посиланням речника УПЦ КП архиєпископа Євстратія (Зоря).

"На перший погляд таке припущення може видатися неймовірним, але у мене є всі підстави говорити про реальність цього плану", - заявив він.

Євстратій розповів, що в рамках підготовки такого "анти-Критського собору" відбувалося і минулорічне святкування 100-ліття відновлення патріаршества в РПЦ.

"Насправді це був лише привід зібрати глав Церков і провести ніби "генеральну репетицію", показати, що Фанар не зміг зібрати всіх на Крит, а Москва - може, тому вона - реальний центр тяжіння для Світового Православ‘я", - каже речник УПЦ КП.

За його словами, Фанар добре зрозумів ці наміри, тому ані Патріарх, ані делегація не брали участь у святі. Також було відсутнє представництво від Афін. Після цього між РПЦ та Вселенською Патріархією розпочалася дипломатична війна.

Архиєпископ розповів, що РПЦ проводить роботу з концентрації навколо себе цілих Помісних Церков та окремих єрархів у тих Церквах, де не може вплинути на предстоятелів, як у Греції. Мета - "анти-Собор", який би складався з архиєреїв, а не лише з делегацій, бо таким чином РПЦ зможе забезпечити представництво від усіх Церков, навіть проти волі предстоятелів, і заявити про "всеправославність".

Крім того, зазначає Зоря, РПЦ лякає "великою схизмою", бажаючи цим самим паралізувати волю своїх опонентів.

"Це є відображенням залякувань ядерною зброєю, які останніми роками вживає Кремль, щоби паралізувати спротив Заходу глобальній агресії Росії", - зазначив архиєпископ.

За його словами, розділення православ‘я вже відбулося.

"Москва та її союзники вже відступили від єдності, відкинувши Собор. Тож перед Фанаром та Помісними Церквами стоїть питання: чіплятися за примарну "єдність", умиротворюючи агресора, чи чинити опір? Історія та сучасність доводять, що умиротворення агресора веде не до миру, а до відкладання війни, посилення агресора та більш тяжких наслідків конфлікту, коли він неминуче розпочинається", - каже Євстратій.

На його думку, в таких умовах єдиний розумний крок - визнання автокефалії Церкви в Україні. Це позбавить Москву можливості доказово стверджувати, що РПЦ є найбільшою Помісною Церквою.

"Київ, як найбільша після МП слов‘янська Церква, буде на боці Константинополя", - наголосив Зоря.