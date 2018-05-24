РПЦ метит в центры православия вместо Константинополя – архиепископ

Русская православная церковь готовит альтернативный всеправославный собор, где патриарха РПЦ Кирилла наделят авторитетом первенства.

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины со ссылкой представителя УПЦ КП архиепископа Евстратия (Зоря).

"На первый взгляд такое предположение может показаться невероятным, но у меня есть все основания говорить о реальности этого плана", - заявил он.

Евстратий рассказал, что в рамках подготовки такого "анти-Критского собора" происходило и прошлогоднее празднование 100-летия восстановления патриаршества в РПЦ.

"На самом деле это был лишь повод собрать глав Церквей и провести как бы "генеральную репетицию", показать, что Фанар не смог собрать всех на Крит, а Москва - может, поэтому она - реальный центр тяжести для Всемирного Православия", - говорит пресс-секретарь УПЦ КП.

По его словам, Фанар хорошо понял эти намерения, поэтому ни Патриарх, ни делегация не участвовали в празднике. Также отсутствовало представительство от Афин. После этого между РПЦ и Вселенской Патриархией началась дипломатическая война.

Архиепископ рассказал, что РПЦ проводит работу по концентрации вокруг себя целых Поместных Церквей и отдельных иерархов в тех Церквях, где не может повлиять на предстоятелей, как в Греции. Цель - "анти-Собор", который бы состоял из архиереев, а не только из делегаций, потому что таким образом РПЦ сможет обеспечить представительство всех Церквей, даже против воли предстоятелей, и заявить о "всеправославности".

Кроме того, отмечает Заря, РПЦ пугает "большой схизмой", желая тем самым парализовать волю своих оппонентов.

"Это является отражением запугивания ядерным оружием, которое в последние годы применяет Кремль, чтобы парализовать сопротивление Запада глобальной агрессии России", - отметил архиепископ.

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