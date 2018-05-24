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РПЦ метит в центры православия вместо Константинополя – архиепископ

Четверг, 24 мая 2018, 18:25

Русская православная церковь готовит альтернативный всеправославный собор, где патриарха РПЦ Кирилла наделят авторитетом первенства.

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины со ссылкой представителя УПЦ КП архиепископа Евстратия (Зоря).

"На первый взгляд такое предположение может показаться невероятным, но у меня есть все основания говорить о реальности этого плана", - заявил он.

Евстратий рассказал, что в рамках подготовки такого "анти-Критского собора" происходило и прошлогоднее празднование 100-летия восстановления патриаршества в РПЦ.

"На самом деле это был лишь повод собрать глав Церквей и провести как бы "генеральную репетицию", показать, что Фанар не смог собрать всех на Крит, а Москва - может, поэтому она - реальный центр тяжести для Всемирного Православия", - говорит пресс-секретарь УПЦ КП.

По его словам, Фанар хорошо понял эти намерения, поэтому ни Патриарх, ни делегация не участвовали в празднике. Также отсутствовало представительство от Афин. После этого между РПЦ и Вселенской Патриархией началась дипломатическая война.

Архиепископ рассказал, что РПЦ проводит работу по концентрации вокруг себя целых Поместных Церквей и отдельных иерархов в тех Церквях, где не может повлиять на предстоятелей, как в Греции. Цель - "анти-Собор", который бы состоял из архиереев, а не только из делегаций, потому что таким образом РПЦ сможет обеспечить представительство всех Церквей, даже против воли предстоятелей, и заявить о "всеправославности".

Кроме того, отмечает Заря, РПЦ пугает "большой схизмой", желая тем самым парализовать волю своих оппонентов.

"Это является отражением запугивания ядерным оружием, которое в последние годы применяет Кремль, чтобы парализовать сопротивление Запада глобальной агрессии России", - отметил архиепископ.

По его словам, разделение православия уже произошло.

"Москва и ее союзники уже отступили от единства, отбросив Собор. Поэтому перед Фанаром и Поместными Церквами стоит вопрос: цепляться за призрачное "единство", умиротворяя агрессора, или сопротивляться? История и современность показывают, что умиротворение агрессора ведет не к миру, а к откладыванию войны, усилению агрессора и более тяжелым последствиям конфликта, когда он неизбежно начинается", - говорит Евстратий.

По его мнению, в таких условиях единственный разумный шаг - признание автокефалии Церкви в Украине. Это лишит Москву возможности доказательно утверждать, что РПЦ является крупнейшей Поместной Церковью.

"Киев, как крупнейшая после МП славянская Церковь, будет на стороне Константинополя", - подчеркнул Заря.

Украинская правда
Темы: церковьРосcия
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