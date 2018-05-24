Порошенко піде на фінал Ліги чемпіонів

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Четвер, 24 травня 2018, 18:29

Президент України Петро Порошенко відвідає фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, у якому гратимуть іспанський "Реал" і британський "Ліверпуль".

Про це Українській правді повідомили кілька джерел в АП.

Зокрема, як пояснив співрозмовник, близький до президента, Порошенко піде на футбол, адже матч відвідають іноземні лідери.

"Приїжджають іноземні лідери, тому мусить іти і президент", - розповіли джерела.

Раніше повідомлялося, що фінальний матч Ліги чемпіонів 26 травня відвідають президент Естонії Керсті Кальюлайд та король Іспанії Хуан Карлос, який підтримуватиме футбольний клуб "Реал".

Українська правда
Теми: Порошенко футбол Іспанія Естонія
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