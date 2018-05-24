Порошенко пойдет на финал Лиги чемпионов

Президент Украины Петр Порошенко посетит финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором будут играть испанский "Реал" и британский "Ливерпуль".

Об этом Украинской правде сообщили несколько источников в АП.

В частности, как пояснил источник, близкий к президенту, Порошенко пойдет на футбол, ведь матч посетят иностранные лидеры.

"Приезжают иностранные лидеры, поэтому должен идти и президент", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что финальный матч Лиги чемпионов 26 мая посетит президент Эстонии Керсти Кальюлайд и король Испании Хуан Карлос, который будет поддерживать футбольный клуб "Реал".