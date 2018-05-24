У Черкасах депутата від "Батьківщини" розстріляли в кабінеті

Депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру розстріляли в його офісі.

Про це УП повідомили джерела у фракції "Батьківщина".

Невідомий чоловік прийшов до офісу, почалася стрілянина. Внаслідок неї загинув депутат Черкаської облради від ВО "Батьківщина" Сергій Гура.

Телеканал "112-Україна" повідомляє, що за попередньою версією, нападник раніше працював охоронцем. Він забіг до приміщення і там почався конфлікт. Чоловік вистрілив у Гуру. Охорона почала відстрілюватися, викликали поліцію, слідчо-оперативну групу і працівників ДержНС.

"Одного пораненого відвезли у лікарню, однак, хто цей чоловік, які були його справжні мотиви, поліція поки не коментує. В офісі однієї з всеукраїнських організацій разом з порушником були знайдені дві гранати та вогнепальна зброя. Як вони там опинилися та кому належать, слідство буде встановлювати", - розповіла журналіст.

Згодом у "Батьківщині" офіційно підтвердили вбивство депутата обласної ради від ВО "Батьківщина" та екс-заступника міського голови Черкас Сергія Гури.

"У "Батьківщині" приголомшені новиною з Черкас. Ми висловлюємо щире співчуття рідним і близьким загиблого однопартійця. Водночас ми звертаємося до правоохоронців з вимогою ретельного та об’єктивного розслідування вбивства депутата", - йдеться у заяві.