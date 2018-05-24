В Черкассах депутата от "Батькивщины" расстреляли в кабинете

Депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру расстреляли в его офисе.

Об этом УП сообщили источники во фракции "Батькивщина".

Неизвестный мужчина пришел в офис, началась стрельба. Вследствие нее погиб депутат Черкасского облсовета от ВО "Батькивщина" Сергей Гура.

Телеканал "112-Украина" сообщает, что по предварительной версии, нападающий ранее работал охранником. Он забежал в помещение и там начался конфликт. Мужчина выстрелил в Гуру. Охрана начала отстреливаться, вызвали полицию, следственно-оперативную группу и работников ГосЧС.

"Одного раненого увезли в больницу, однако, кто этот человек, которые были его истинные мотивы, полиция пока не комментирует. В офисе одной из всеукраинских организаций вместе с нарушителем были найдены две гранаты и огнестрельное оружие. Как они там оказались и кому принадлежат, следствие будет устанавливать", - рассказала журналист.

Позже в "Батькивщине" официально подтвердили убийство депутата областного совета от ВО "Батькивщина" и экс-заместителя городского головы Черкасс Сергея Гуры.

"В "Батькивщине" ошеломлены новостью из Черкасс. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего однопартийца. В то же время мы обращаемся в полицию с требованием тщательного и объективного расследования убийства депутата", - говорится в заявлении.