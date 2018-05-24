НАБУ провело обшуки у Дніпрі через вимагання суддею хабара

Детективи НАБУ провели у Дніпрі слідчі дії через вимагання та отримання хабара місцевим суддею.

Про це НАБУ повідомляє у Twitter.

"24 травня Детективи НАБУ спільно з СБУ та САП проводять у Дніпрі слідчі дії в рамках розслідування провадження за фактом вимагання та отримання суддею місцевого суду неправомірної вигоди. Деталі – згодом", - зазначили в НАБУ.