НАБУ провело обшуки у Дніпрі через вимагання суддею хабара
Детективи НАБУ провели у Дніпрі слідчі дії через вимагання та отримання хабара місцевим суддею.
Про це НАБУ повідомляє у Twitter.
"24 травня Детективи НАБУ спільно з СБУ та САП проводять у Дніпрі слідчі дії в рамках розслідування провадження за фактом вимагання та отримання суддею місцевого суду неправомірної вигоди. Деталі – згодом", - зазначили в НАБУ.
У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо: 24 травня Детективи #НАБУ спільно з #СБУ та #САП проводять у Дніпрі слідчі дії в рамках розслідування провадження за фактом вимагання та отримання суддею місцевого суду неправомірної вигоди. Деталі - згодом.— NAB Ukraine (@nab_ukr) May 24, 2018