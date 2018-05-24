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НАБУ провело обшуки у Дніпрі через вимагання суддею хабара

Четвер, 24 травня 2018, 22:51

Детективи НАБУ провели у Дніпрі слідчі дії через вимагання та отримання хабара місцевим суддею.

Про це НАБУ повідомляє у Twitter.

"24 травня Детективи НАБУ спільно з СБУ та САП проводять у Дніпрі слідчі дії в рамках розслідування провадження за фактом вимагання та отримання суддею місцевого суду неправомірної вигоди. Деталі – згодом", - зазначили в НАБУ.

Українська правда
Теми: НАБУДніпросудхабаробшуки
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