НАБУ провело обыски в Днепре из-за вымогательства судьей взятки

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Четверг, 24 мая 2018, 22:51

Детективы НАБУ провели в Днепре следственные действия из-за вымогательства и получения взятки местным судьей.

Об этом НАБУ сообщает в Twitter.

"24 мая Детективы НАБУ совместно с СБУ и САП проводят в Днепре следственные действия в рамках расследования производства по факту вымогательства и получения судьей местного суда неправомерной выгоды. Детали - скоро", - отметили в НАБУ.

Украинская правда
Темы: НАБУ Днепр суд взятка обыски
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