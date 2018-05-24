НАБУ провело обыски в Днепре из-за вымогательства судьей взятки
Детективы НАБУ провели в Днепре следственные действия из-за вымогательства и получения взятки местным судьей.
Об этом НАБУ сообщает в Twitter.
"24 мая Детективы НАБУ совместно с СБУ и САП проводят в Днепре следственные действия в рамках расследования производства по факту вымогательства и получения судьей местного суда неправомерной выгоды. Детали - скоро", - отметили в НАБУ.
У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо: 24 травня Детективи #НАБУ спільно з #СБУ та #САП проводять у Дніпрі слідчі дії в рамках розслідування провадження за фактом вимагання та отримання суддею місцевого суду неправомірної вигоди. Деталі - згодом.— NAB Ukraine (@nab_ukr) May 24, 2018