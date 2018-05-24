НАБУ провело обыски в Днепре из-за вымогательства судьей взятки

Детективы НАБУ провели в Днепре следственные действия из-за вымогательства и получения взятки местным судьей.

Об этом НАБУ сообщает в Twitter.

"24 мая Детективы НАБУ совместно с СБУ и САП проводят в Днепре следственные действия в рамках расследования производства по факту вымогательства и получения судьей местного суда неправомерной выгоды. Детали - скоро", - отметили в НАБУ.