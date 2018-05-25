Палата представників Конгресу США підтримала законопроект з $250 млн для оборони України

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П'ятниця, 25 травня 2018, 02:57

Палата представників американського Конгресу підтримала виділення $250 млн на безпекову допомогу Україні у рамках законопроекту про оборонний бюджет США на 2019 рік.

Як повідомляє посольство України в США на сторінці у Facebook, проект закону був ухвалений у четвер.

Сума коштів, яку пропонується виділити, на $100 млн більша, ніж Комітет пропонував надати у поточному бюджетному році. 

Зазначається, що до документа включено основні положення проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки".

"Він, зокрема, передбачає допомогу Україні у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак, забезпеченні безпеки комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшенні залежності від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприянні участі у програмах обміну інформацією", - підкреслили у посольстві.

Також у законопроекті підтверджується відданість США Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва України  з НАТО.

Перед поданням на підпис президента, проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони" має бути узгоджений з версією, що буде ухвалена Сенатом, та повторно проголосований обома палатами Конгресу.

Як повідомлялось, оборонний бюджет США на 2018 рік передбачає виділення $350 мільйонів для надання безпекової допомоги Україні та заходи щодо протистояння російській агресії.

Теми: США Україна
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