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Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект с $250 млн для обороны Украины

Пятница, 25 мая 2018, 02:57
Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект с $250 млн для обороны Украины

Палата представителей американского Конгресса поддержала выделение $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности в рамках законопроекта об оборонном бюджете США на 2019 год.

Как сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook, проект закона был принят в четверг.

Сумма средств, которую предлагается выделить, на $100 млн больше, чем Комитет предлагал предоставить в текущем бюджетном году.

Отмечается, что в документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности".

"Он, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией", - подчеркнули в посольстве.

Также в законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украины с НАТО.

Перед подачей на подпись президента, проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" должен быть согласован с версией, которая будет принята Сенатом, и повторно проголосован обеими палатами Конгресса.

Как сообщалось, оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает выделение $350 млн на предоставления Украине помощи в сфере безопасности и меры по противостоянию российской агрессии.

Темы: СШАУкраина
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