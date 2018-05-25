СБУ заблокувала продаж авіаквитків з Росії на окупований Крим

2355 переглядів
П'ятниця, 25 травня 2018, 10:33

Співробітники Служби безпеки в Одеській області спільно з прокуратурою АР Крим і Нацполіцією блокували незаконний продаж авіаквитків на рейси з території РФ до тимчасово анексованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Низка комерційних структур у Києві та Одесі нелегально здійснювали реалізацію авіаквитків з російських міст до аеропорту "Сімферополь" та у зворотному напрямку на рейси авіакомпаній РФ, зокрема внесених до санкційного списку РНБО", - повідомили в СБУ.

 

Під час обшуків в офісах комерсантів правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує продаж нелегальних авіаквитків та докази перерахування грошей на рахунки російських авіакомпаній.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру в скоєнні злочинів менеджменту комерційних структур.

 

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ст. 334 (момент набуття права власності за договором) ККУ.

 

Українська правда
Теми: СБУ Крим Росія аеропорт
powered by lun.ua
По темі
СБУ: з України видворили "дігерів", завербованих ФСБ 24 травня 2018, 12:58
СБУ попереджає про можливу масштабну кібератаку напередодні фіналу ЛЧ 23 травня 2018, 16:30
СБУ підозрює, що за "вкидом" про теракти у Києві стоїть Росія 23 травня 2018, 14:08
Усі новини
Головні новини
Ранковий обстріл Старої Миколаївки змусив ОС знищити зброю в Горлівці
Поліція Києва: у бійці постраждали двоє іноземців, двох затримали
ООС: Бойовики застосували міномети і артилерію, втрат немає
У Києві невідомі у масках напали на фанатів "Ліверпуля" - ЗМІ
Усі новини
київ

У Києві почали підсвічувати мурали

київ

Де в місті дивитися фінал Ліги Чемпіонів