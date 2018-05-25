СБУ заблокувала продаж авіаквитків з Росії на окупований Крим

Співробітники Служби безпеки в Одеській області спільно з прокуратурою АР Крим і Нацполіцією блокували незаконний продаж авіаквитків на рейси з території РФ до тимчасово анексованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Низка комерційних структур у Києві та Одесі нелегально здійснювали реалізацію авіаквитків з російських міст до аеропорту "Сімферополь" та у зворотному напрямку на рейси авіакомпаній РФ, зокрема внесених до санкційного списку РНБО", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків в офісах комерсантів правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує продаж нелегальних авіаквитків та докази перерахування грошей на рахунки російських авіакомпаній.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру в скоєнні злочинів менеджменту комерційних структур.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ст. 334 (момент набуття права власності за договором) ККУ.