СБУ заблокировала продажу авиабилетов из России в оккупированный Крым

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Пятница, 25 мая 2018, 10:33

Сотрудники Службы безопасности в Одесской области совместно с прокуратурой АР Крым и Нацполициею блокировали незаконную продажу авиабилетов на рейсы из территории России на временно аннексированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт "Симферополь" и обратно на рейсы авиакомпаний РФ, в том числе внесенных в санкционный список СНБО", - сообщили в СБУ. 

 

Во время обысков в офисах коммерсантов правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую продажу нелегальных авиабилетов и доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний.

Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступлений менеджмента коммерческих структур.

 

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ст. 334 (момент приобретения права собственности по договору) ККУ.

 

Украинская правда
Темы: СБУ Крым Росcия аэропорт
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