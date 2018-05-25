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Рева порівняв кредити МВФ із терапією для наркомана

П'ятниця, 25 травня 2018, 12:10

Міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що з часом Україна зможе обійтися без кредитів Міжнародного валютного фонду.

Під час години уряду в Верховній Раді депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив: "Коли ви припините бути наркоманами, коли ви злізете з наркоголки Міжнародного валютного фонду?".

"Ви здираєте з українців останню свитину… Ви хочете, щоб люди вас дійсно на вилах винесли, чи ви нарешті переглянете співпрацю з "кровосісями" з МВФ і почнете працювати на український народ?", – додав нардеп.

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко відповів: "У нашій взаємодії з МВФ та іншими міжнародними організаціями немає жодного місця шантажу – це нормальний повноцінний діалог. Уряд України не діє в межах логіки будь-кого. Наша основна мета – підвищення якості і рівня життя українців".

Він зазначив, що кредити МВФ надаються Україні під найменші відсотки, які зараз може залучити держава.

Андрій Рева додав: "Із свого 20-річного досвіду роботи в галузі соціальної політики і спостерігаючи за тим, як потрібно реабілітувати наркомана, скажу вам наступне: якщо ви одразу забороните їм вживати наркотики – наркоман може померти".

"Для того, щоб він зліз з цієї голки, його потрібно лікувати й реабілітувати", – сказав він.

"Хто посадив Україну на цю голку, ви знаєте чудово. Вони теж перебувають і в цій залі. А те що ми зараз робимо, це називається лікування і реабілітація. Коли це закінчиться, ми зліземо з цієї голки", – заявив міністр.

Олена Рощенко, УП
Теми: МВФКабінет міністрівВерховна Рада
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